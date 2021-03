Ricci in tribuna con l'Italia, Erlic sconfitto ma sempre in campo

La Spezia - Prima da spettatore per Matteo Ricci convocato dalla nazionale italiana. Roberto Mancini si affida logicamente a Locatelli per la partita contro l'Irlanda del Nord, battezzata alla viglia dal ct come "la più difficile di quelle che abbiamo davanti a noi". Promosso il calciatore del Sassuolo e promosso Pellegrini - "hanno fatto un'ottima partita" -, ma questo non lede le chance del numero 8 dello Spezia di trovare spazio prossimamente. "Qualcosa cambieremo perché abbiamo bisogno di giocatori freschi", ha annunciato Mancini nel post gara.

Lasciata Parma, gli Azzurri si preparano ad affrontare la Bulgaria di Andrey Galabinov (ieri neanche in panchina contro la Svizzera) domenica a Sofia. Ricci dovrebbe andare quantomeno in panchina, le probabilità che trovi i primi minuti tra l'impegno che verrà e la trasferta in Lituania di mercoledì 31 marzo non sono poche. Ieri in campo anche Martin Erlic, che ha giocato l'intera partita persa dalla Croazia U21 contro i colleghi del Portogallo.