Ricci, Terzi e Acampora: ora l'addio è veramente a un passo

La Spezia - Dipenderà dal nuovo allenatore dello Spezia Calcio, che con tutta probabilità sarà Rolando Maran. In mezzo al discorso rinnovi ci sono pezzi da novanta come il capitano Claudio Terzi, il regista Matteo Ricci e il prodotto della cantera Gennaro Acampora. E ancora Andrej Galabinov, autore di gol importantissimi in questi anni.

Da oggi sono senza contratto, tutti con un passato importante con la maglia bianca. Le 218 presenze di Terzi, quasi tutte da capitano, le 99 di Ricci, che ha riportato un aquilotto in Nazionale dopo ottant'anni. E ancora gli 11 anni di Acampora, dall'U17 alla serie A e le reti di Galabinov nei play off e nelle prime giornate di serie A per cambiare la storia. Uno spiraglio per un accordo nelle prossime settimane esiste, sempre che non arrivi un nuovo club nel frattempo.