Reja risparmia Ismajli affaticato, anche Erlic a riposo precauzionale

La Spezia - Non era neanche in panchina per l'impegno contro San Marino di ieri sera. Decisamente il più abbordabile per l'Albania di Ardian Ismajli, che ha già fatto ritorno alla Spezia e oggi potrebbe aggregarsi al resto dello Spezia dopo i controlli sanitari di rito. Il condizionale è da usare in quanto il difensore ha accusato un affaticamento muscolare dopo i due impegni ravvicinati con la squadra di Edi Reja, che lo ha quindi tenuto a riposo. Negli scambi tra il club aquilotto e la Federazione albanese sono arrivate in ogni caso rassicurazioni sulla disponibilità del calciatore per la partita contro la Lazio di sabato.

Da valutare anche Martin Erlic, anche lui messo a riposo nella partita della Croazia U21 contro i colleghi dell'Inghilterra. Era uscito anzitempo nell'impegno precedente a causa di una botta, ieri era regolarmente in panchina ma non è stato rischiato dal tecnico Biscan. Ad Italiano tutte le valutazioni del caso in vista del campionato. A disposizione e in piena efficienza ci sono Chabot, Terzi e anche Capradossi.