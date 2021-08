Reca più lontano? Lo Spezia non ha più tempo e vuole una risposta definitiva

La Spezia - Nel contesto di una preparazione a dir poco complicata e un calciomercato figlio delle necessità imposte (il riferimento è chiaramente al dispositivo Fifa che scatterà alla prossima finestra di mercato), sembrava che quella di Arkadiusz Reca allo Spezia fosse una delle poche certezze estive. E invece, passato l'intero mese di luglio come un giocatore virtualmente dello Spezia con tanto di cifre (2,5 milioni di euro) e durata del contratto, l'approdo del terzino sinistro polacco è rimasto in uno stallo che sta diventando piuttosto surreale. E dire che Marci Kubacki, procuratore dell'esterno mancino nativo di Chojnice, si era presentato in sede alcuni giorni fa per quelle che sembravano essere le ultime limature. Adesso però per il nazionale polacco, classe 1995 e reduce da una buona stagione a Crotone, sembra non essere più certo l'approdo in maglia bianca: si parla di questioni economiche rimaste in sospeso tra l'Atalanta e l'entourage del calciatore ma al di là delle beghe altrui, lo Spezia non ha intenzione di ridursi all'ultima settimana per un ruolo che generalmente si sistema con grande anticipo. E Pecini ha pronte delle alternative considerate di qualità. Che sia il gioco delle parti per dare una scossa ad una situazione che sta facendo perdere tanto, troppo tempo ad un club che di tempo ne ha perso parecchio, con il Covid e i protocolli di rito tanto che lo Spezia è l'unica società di massima serie a non aver disputato amichevoli.