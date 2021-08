Reca atteso in città, per Strelec siamo vicini alla chiusura

La Spezia - Davide Frattesi si allontana dallo Spezia. Il nuovo Sassuolo di mister Dionisi riparte dal 4-2-3-1 di Dezerbiana memoria, puntando molto sugli esterni, ma sembra che l'ex centrocampista del Monza abbia conquistato tutti durante la preparazione estiva. Non è un caso che sia dato come uno dei titolari nella formazione che domani esordirà in campionato al "Mapei Stadium" contro l'Hellas Verona dell'ex Di Francesco. D'altro canto il centrocampista dell'Under21 azzurra è stato sempre schierato durante il pre-campionato mentre l'altro nuovo arrivato Matheus Henrique, che dopo un periodo di ambientamento potrebbe salire in cattedra, ha bisogno di più tempo per entrare nei meccanismi. Ecco perchè lo Spezia, oltre all'altro sassuolese Bourabia, tiene sempre calda la pista che riporterebbe in maglia bianca Nahuel Estevez per il quale è probabile che si torni alla carica in queste ore. Oggi è la giornata di Arkadiusz Reca, atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà finalmente alle Aquile dopo una lunghissima estate d'attesa: i documenti sono pronti da tempo e se i tempi saranno rispettati, domenica il terzino sinistro polacco salirà sul volo charter che porterà la comitiva in Sardegna. Anche per l'attaccante David Strelec ormai ci siamo, probabile che l'annuncio slitti a lunedì ma Pecini, volato in Grecia visto che lo Slovan Bratislava è impegnato ad Atene per le coppe europe, dovrebbe essere riuscito a portare in aquilotto un giocatore che già avrebbe voluto trasferire alla Sampdoria, in questi anni di scouting. Se così sarà, con investimento da 2,2 milioni e bonus al club slovacco per un'eventuale rivendita futura, avrà battuto la concorrenza dell'Udinese e porterà a casa una punta centrale, con piede sinistro educato, capace di giocare sia al centro di un tridente, sia affiancato da un altro attaccante con caratteristiche complementari alle sue.