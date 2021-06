Rally degli Abeti, c'è anche BB Competition

La scuderia capitanata da Claudio Arzà sarà allo “start” dell’appuntamento toscano valido per la Coppa Rally di Zona, rappresentata sia nel confronto storico che in quello moderno.

La Spezia - Non conosce sosta, la programmazione sportiva di BB Competition. La scuderia spezzina, reduce da un Rally Internazionale del Taro che ne ha assecondato le aspettative, sarà impegnata nel fine settimana sulle strade del Rally degli Abeti e dell’Abetone, appuntamento in programma sull’asfalto della Montagna Pistoiese e valido per la Coppa Rally di Zona. A rappresentare il sodalizio ligure, nel confronto riservato alle vetture moderne, sarà Nicola Angilletta. Un impegno che vedrà il pilota tornare al volante della Peugeot 106 Maxi messa a disposizione dal team SMD Racing, esemplare già utilizzato in stagione sulle strade del Rally Il Ciocco. Ad affiancare Nicola Angilletta sarà Michael Adam Berni, copilota con il quale condividerà le prove speciali “Prunetta”, “Piteglio” e “Lizzano”.



Una doppia opportunità per BB Competition, chiamata a confermare la propria caratura anche nel confronto storico. Una prospettiva affidata ad Efisio Gamba, reduce dall’ottimo risultato conquistato sulle strade del Rallye Elba - valso la conquista del Gruppo N - e desideroso di ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nella cornice “vintage”, affrontata al volante della Peugeot 205 GTI che condividerà con Maurizio Olla, copilota divenuto - negli anni - riferimento nelle programmazioni agonistiche. Il Rally degli Abeti e dell’Abetone vedrà i portacolori di BB Competition attesi da sessantaquattro chilometri di prove speciali, corsi interamente alla domenica con partenza ed arrivo a Campo Tizzoro.