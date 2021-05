Rafael: “Smettere? Non lo so. Vorrei parlare con lo Spezia prima...”

La Spezia - “Un bel regalo da parte del mister, dello staff e dei miei compagni. Giocare una partita di questo livello a 39 anni è un privilegio. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ma è un bel modo per concludere la stagione”. Rafael e una prestazione davvero superba per quella che forse è stata la sua ultima partita da professionista. “Mi piacerebbe molto continuare. E’ stato un anno davvero intenso, tutti abbiamo bisogno di un momento di riposo. Poi mi confronterò con lo Spezia per capire se ci sono i presupposti per proseguire. Altrimenti mi guarderò attorno...”.