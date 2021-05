Quota 40 punti, solo due matricole ci sono riuscite fino ad oggi

La Spezia - Lo Spezia potrebbe essere la terza matricola di serie A sfondare il tetto dei 40 punti. Da quando il campionato è a tre punti, solo la Reggina 99/00 e l'impareggiabile Chievo 01/02 sono riuscite nell'impresa. I calabresi chiusero proprio a 40 lunghezze con il pareggio casalingo contro il Verona alla penultima giornata. I clivensi arrivarono addirittura a 54 punti battendo per 2-1 l'Atalanta nel turno finale.

Lo Spezia, battendo la Roma domenica sera, potrebbe raggiungere quota 41. Per quanto riguarda le altre matricole, brilla il Carpi che chiuse a 38 (ma da retrocesso) il campionato 15/16, quello in cui il Frosinone si era fermato a 31. Furono 34 i punti per Crotone (16/17), Sassuolo (13/14) e Siena (03/04). Solo 21 per il Benevento edizione 17/18 e il Treviso 05/06.