Quinto innesto per la Cestistica spezzina: da Costa Masnaga arriva Nancy N’Guessan

La Spezia - In arrivo il quinto innesto per la Cestistica Spezzina: si tratta di Nancy N’Guessan, guardia/ala classe 2003 proveniente da Costa Masnaga che ha chiuso la scorsa stagione a Brescia, con cui ha pure affrontato le bianconere nella sfida del PalaMariotti nel girone di ritorno.



Ecco le sue prime dichiarazioni da neo-spezzina: “Sono pronta ad affrontare questa nuova avventura con tanta energia. L’interesse della società nel volermi nella squadra è stato determinante nella mia scelta, è stato qualcosa che mi ha fatto molto piacere. A livello personale spero di godermi al massimo questa esperienza diventando più indipendente e cercando di superare i miei limiti, anche perché stare per la prima volta lontano da casa può essere spaventoso e difficile, ma l'accolgo come una bella sfida. A livello cestistico spero di migliorarmi soprattutto tecnicamente e di raggiungere grandi traguardi con la squadra”.



Dalla persona all’atleta, ecco come Nancy si descrive quando è in campo: “Penso di essere una giocatrice molto energica e fisica che, partendo dalla difesa e dal recupero dei palloni, riesce poi a tramutare quello sforzo in transizioni offensive veloci. Francamente non ho figure di riferimento a cui ispirarmi, ogni tanto guardo qualche partita di NBA o di serie A e magari prendo spunto da qualche movimento che mi è piaciuto particolarmente per poi provare ad applicarlo in campo”.



E per concludere, un saluto agli appassionati spezzini: “Non vedo l'ora di vedervi, di conoscervi e di giocare assieme a voi. Mi è mancata molto la tifoseria in questo ultimo periodo perché i tifosi sono veramente il sesto uomo in campo”.