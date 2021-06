Quindici mesi dopo la Dr Ferroviaria torna in campo

La Spezia - Sabato 5 e domenica 6 giugno la Dr Ferroviaria Spezia potrà nuovamente scendere in campo per riprendere l'attività agonistica interrotta nel mese di febbraio 2020. Si tratta di un doppio confronto con la società genovese delle Province dell'Ovest tra le rispettive squadre under 16 e senior. Questo il programma del fine settimana: sabato 5 giugno alle 17 sul campo Pieroni scenderà in campo la formazione giovanile spezzina allenata da Enrico Batolla e Paolo Vergassola mentre domenica 6 in trasferta allo Stadio Carlini/Bollesan sarà il turno della squadra senior aquilotta che alle 16 affronterà la neo costituita prima squadra del Club genovese.



Per il Club e per i ragazzi di Gianluca Cartoni e Fabio Paradiso sarà un onore tenere a battesimo la formazione dei “cugini” genovesi per la disputa della loro prima storica gara di rugby a livello senior.

Dopo il forzato stop causato dalla pandemia, l'entusiasmo è la felicità di poter nuovamente scendere in campo sono alle stelle. Certo non sarà facile scrollarsi di dosso “la ruggine” accumulata in tanti mesi di inattività. Ritrovare ritmo, automatismi e fluidità di gioco non sarà cosa da poco ma poco importa, giocare e divertirsi sarà l'unico obiettivo che probabilmente le squadre di entrambe le società vorranno perseguire al di là del mero risultato sportivo.



Dal primo giugno come è noto il pubblico potrà accedere all'interno delle strutture sportive nella misura pari al 25% della capienza massima degli impianti. Per quanto concerne la gara under 16 di sabato 5 giugno che si svolgerà al “Pieroni” invitiamo tutti i nostri sostenitori a collaborare con la Società per garantire il rispetto delle regole imposte dalla vigente normativa.