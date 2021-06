Quindici anni al debutto su un kart 125, Francesco Perfetti subito in evidenza

Tornato all’agonismo dopo due anni, il pilota castelnuovese archivia il quinto round tricolore con una decima posizione in Gara 1 ed una quindicesima in Gara 2, risultato condizionato da una “toccata” accusata nel Warm Up.

La Spezia - E’ stata una performance convincente dal punto di vista agonistico a caratterizzare il rientro alle competizioni di Francesco Perfetti, quindicenne pilota di Castelnuovo Magra protagonista nel quinto appuntamento della Rok Cup Italia 2021, sull’asfalto del South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia, teatro del Trofeo d’Estate. Il giovane portacolori della scuderia BB Competition, sul sedile di un kart “125 monomarcia” curato tecnicamente da A.P.E. Racing, è riuscito a cogliere l’obiettivo prefissato: riprendere il giusto ritmo dopo due anni di inattività e confrontarsi al meglio nella classe Rok Junior. Una prestazione condizionata dal contatto subito in occasione del Warm Up, costato la compromissione dell’avantreno, particolare risolto in tempo utile per poter affrontare i giri di qualificazione, archiviati con un decimo tempo.



Una posizione confermata anche nell’epilogo di Gara 1, confronto che ha visto Francesco Perfetti ancora protagonista del contatto con un altro kart, costato cinque secondi di penalità e la conseguente partenza dalla sedicesima posizione nella griglia di Gara 2, archiviata in quindicesima piazza a causa del rallentamento subito nelle fasi decisive del confronto, contesto che lo aveva visto risalire fino alla dodicesima posizione. Sensazioni che - al di là del risultato fatto registrare nelle due sessioni di gara - hanno confermato le qualità del giovane alfiere di BB Competition, con riscontri in linea con quelli di riferimento della classe.