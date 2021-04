Qui Crotone, Pedro Pereira salta la sfida del Picco

La Spezia - Sono nove i giocatori squalificati per il prossimo turno dal giudice sportivo: Bastoni e Brozovic dell'Inter salteranno così il recupero di mercoledì contro il Sassuolo, Cristante della Roma, che non ci sarà contro il Bologna e Pedro Pereira del Crotone che salterà la trasferta del "Picco". Out anche i viola Pulgar e Ribery, il genoano Strootman così come Correa e Lazzari (Lazio), espulsi nel finale della partita contro lo Spezia. Infine un turno di squalifica anche per Adrien Silva (Sampdoria) e Lovato (Verona). Ammonizione e ammenda di 2.000 Euro inoltre per Bernardeschi della Juventus, per aver simulato un contatto in area di rigore avversaria.