Quelli che non si sono mai fermati: "Anche con freddo e pioggia"

La Spezia - Lo sport è salute e la Muay Thai Piccioli della Spezia non ha mai interrotto la sua attività e continua con gli allenamenti gratuiti all'aperto. Un caso isolato anche se non l'unico, visto che molte palestre hanno desistito da soluzioni alternative, chiudendo le saracinesche e aspettando tempi migliori. "Quando il 25 ottobre le palestre hanno dovuto chiudere a seguito del Dpcm - raccontano i due istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello - abbiamo iniziato ad allenarci all'aperto nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19". Gli allenamenti si sono svolti con la sola preparazione atletica, con una fase di riscaldamento fatta di corsa, salto con la corda, shadow boxe e stretching, ma sempre mantenendo la distanza interpersonale di due metri. "L'intento era quello di lavorare sulla condizione fisica, la coordinazione e l'agilità con attività propedeutiche alla Muay Thai, nella speranza di riprendere al più presto la normale attività in palestra - spiegano -. Purtroppo la chiusura è continuata per tutto l'inverno, ma non ci siamo mai fermati: ogni martedì e giovedì i nostri ragazzi sono sempre stati presenti, anche con il freddo e la pioggia e il fatto che le lezioni si svolgessero in Piazza Cavour, quindi uno spazio coperto e illuminato, ha permesso di poter proseguire con la passione che da sempre ci contraddistingue e fa da elemento trainante. Con questo nuovo decreto finalmente sono consentiti anche gli sport da contatto: "Abbiamo ripreso le lezioni di Muay Thai, con tecniche e clinch, nell'attesa del 1° Giugno, quando si potrà riprendere il corso all'interno della nostra sede, la palestra Gold Gym di Via Gramsci". Il corso proseguirà come da programma per tutta l'estate con tre allenamenti settimanali. Gli allenamenti all'aperto restano gratuiti e aperti a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina sportiva e si svolgono il martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 in Piazza del Mercato.



(foto d'archivio)