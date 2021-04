Pugilistica Lucchese, al torneo del centenario brillano due stelle spezzine

La Spezia - La Round Zero Gym ASD, palestra spezzina diretta dal maestro Luca Riccardi, si è guadagnata un doppio primo posto al torneo del centenario della pugilistica Lucchese. I protagonisti della vittoria sono Luca Prato (nei 75 kg) e Giacomo Corvi (nei 69 kg), il torneo si è svolto nelle giornate di Sabato 17 aprile e Domenica 18, il primo giorno ha esordito il pugile Luca Prato che ha saputo mettere in mostra tutte le sue abilità guadagnandosi la vittoria che lo ha portato alla finale del giorno successivo, durante la quale si è meritato il titolo di campione con la sua tecnica e leggiadria dimostrandosi, così, un ottimo pugile. Domenica è stata anche la giornata di Giacomo Corvi che è volato in finale eseguendo un match esemplare nel quale ha saputo far vedere tutta la sua voglia di tornare sul ring, meritandosi la sua vittoria e il titolo di campione. La Round Zero ha portato quindi a casa ben due titoli con estrema maestria, questo dimostra l’impegno e la determinazione dei pugili nonostante le restrinzioni per il Covid, che non li ha mai scoraggiati ma, anzi, motivati ancora di più, grazie alla guida impeccabile del loro maestro Luca Riccardi e il supporto del tecnico Manuel Lucchi che ha assistito per la prima volta i ragazzi all’angolo dimostrando molta passione.