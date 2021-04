Provedel protagonista: “Tenuto bene il campo, ora restiamo lucidi”

La Spezia - “Dobbiamo fare tutto quello che ci chiede l’allenatore e poi metterci qualcosa di più. Oggi è andata così e con un po’ di fortuna abbiamo portato a casa anche un punto”. E anche grazie a Ivan Provedel, che ha salvato il risultato in due o tre occasioni. “Noi concesso? No, se lo sono presi loro. Ma abbiamo tenuto bene il campo, senza concedere occasioni pulite a parte un paio di errori nostri. Cosa ci lascia una partita come questa? La cosa più importante è affrontare le partite con questo spirito, come se fosse sempre la partita della vita. Senza essere troppo carichi: lucidi e freddi”.