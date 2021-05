Proteste in Colombia, Agudelo si schiera con il popolo contro le repressioni

La Spezia - Testa alla salvezza dello Spezia e cuore dedicato alle sorti della sua Colombia per il calciatore aquilotto Kevin Agudelo, che in queste ore sta seguendo a distanza, ma con grande preoccupazione, le sorti del suo Paese. Da giorni infatti sono in atto proteste e scioperi contro il Governo Dunque e la riforma fiscale – poi ritirata – che hanno portato a violenti scontri fra polizia e manifestanti, con centinaia di feriti e circa almeno 18 civili rimasti uccisi. Una mobilitazione che ha fatto esplodere il grande malcontento di un paese dove quasi metà della popolazione è in povertà e con un'economia flagellata dalla pandemia.



Partite il 28 aprile in diverse città le proteste sono state represse con la violenza come testimoniano le molte immagini che da qualche giorno girano sui social, diffuse anche da personaggi di primo piano, da Shakira in giù, che stanno cercando di porre all'attenzione internazionale quanto sta accadendo. Fra questi anche il calciatore dello Spezia che tramite il suo profilo Instagram – dove campeggia ora la bandiera della Colombia - sta condividendo appelli per il popolo e contro le violenze sui manifestanti. Compreso quello del seguitissimo artista J Balvin che chiede il rispetto dei diritti umani e lo stop della guerra civile.