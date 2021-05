Prossimo Giro della Lunigiana toccherà anche Spezia e Sarzana

La Spezia - Il nuovo Amministratore della Casano SSD ARL Michele Ricci annuncia con grande soddisfazione la nomina di Francesco Pelosi a Presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria La Spezia per il quadriennio 202-2024 carica che gli consente di ricoprire di diritto la posizione di Vicepresidente di Confindustria La Spezia ha avuto un risvolto positivo sul Giro della Lunigiana in quanto l’associazione che rappresenta l’imprenditoria spezzina ha concesso il patrocinio alla manifestazione.



Francesco Pelosi imprenditore spezzino lasciato il ciclismo agonistico all’età di 22 anni insieme a Nicholas Figoli ha fondato la SUN-TIMES srl agenzia di comunicazione e marketing con sedi a La Spezia e Milano ha continuato ad operare nel ciclismo a livello manageriale fino a diventare dal 2015 al 2019 General Manager della NIPPO - VINI FANTINI formazione Professional italo giapponese. Conoscitore del mondo del ciclismo internazionale a 360° ha sempre considerato il Giro della Lunigiana la più importante e la più prestigiosa gara a tappe del ciclismo giovanile arrivando a chiamarla il Tour de France della categoria Juniores. Dopo il suo disimpegno dal mondo del ciclismo professionistico ha manifestato al nuovo gruppo dirigente del Giro della Lunigiana la volontà di stare vicino alla manifestazione che considera anche un importante veicolo di promozione del territorio obiettivo che si è prefissato con la sua importante nuova carica.

Ha voluto subito dare seguito con i fatti alle parole e si è adoperato affinchè il Presidente Mario Gerini concedesse il patrocinio di Confindustria La Spezia al giro, prestigioso logo che va così ad affiancare quello della Regione Liguria ente promotore della manifestazione.



Ospiti del Museo nazionale del ciclismo “Adriano Cuffini” al quale nel 2019, anno della sua inaugurazione nella nuova sede, il Giro aveva reso omaggio con l’arrivo della prima tappa della sua 44a edizione, venerdì 30 aprile il Responsabile del museo Giancarlo Zoppi ha organizzato la cerimonia con la quale Francesco Pelosi ha ufficializzato l’importante riconoscimento del patrocinio di Confindustria.

Per la F.C.I. ha presenziato il revisore dei conti Simone Mannelli e significativa la presenza di Pierluigi Peracchini sia nella veste di ciclista agonistico in gioventù per cui “uno di noi” amante di questo meraviglioso sport sia di sindaco della Spezia al quale il nuovo gruppo dirigente del Giro della Lunigiana riconosce il merito di avere avuto con la Regione un ruolo determinante nel rilancio della manifestazione con l’edizione del 2018 permettendone il ritorno a quattro giorni di gara e cinque tappe consacrato poi con la vittoria di un grande Remco Evenpoel, in quanto si è adoperato non solo come Primo Cittadino di La Spezia ma creando un nuovo clima di interesse di molte amministrazioni intorno al Giro della Lunigiana.



La presenza di Peracchini è stata l’occasione per ufficializzare che anche il prossimo 45° giro in programma dal 2 al 5 settembre 2021 vedrà la conclusione della tappa inaugurale a La Spezia come nell’ultima edizione. Questa importante notizia sulle tappe della prossima edizione si aggiunge a quella dell’arrivo di tappa di venerdì 3 settembre a Sarzana dopo 14 anni di assenza e del ritorno della manifestazione nella Lunigiana Storica con la tappa di sabato 4 settembre in sostituzione della tappa delle Casette di Massa.

A breve saranno rese note altre importanti notizie sulle tappe mentre la presentazione ufficiale del giro con Sponsor delle maglie delle Classifiche Speciali l’elenco completo delle squadre partecipanti e i percorsi delle tappe.