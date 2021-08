toto torna in bianco

La Spezia - Kevin Agudelo tutto dello Spezia. Operazione in dirittura d'arrivo nell'ambito del maxi scambio che porterà M'Bala Nzola al Genoa, il colombiano e Mattia Destro in aquilotto. Dopo il prestito della scorsa stagione, il duttile attaccante è pronto a legarsi a Via Melara fino al 2025. Ventitrè anni a novembre, Toto ritrova la maglia bianca e Thiago Motta che lo lanciò da titolare due stagioni fa.