Pronta un'offerta per il giovane islandese Ellertsson

La Spezia - E' un tipo di obiettivo che spiega bene il progetto Platek, il modo di lavorare di Pecini e la strategia per sopravvivere al minacciato stop al mercato. Condensati nella figura di Mikael Egill Ellertsson, 19 anni da Reykjavík, uno dei nomi di punta dello scorso campionato Primavera 1. La Nuova Ferrara oggi parla di una stretta da parte dello Spezia per il cartellino del classe 2002, 6 reti in 29 presenze la scorsa stagione.

Mezzala ed esterno d'attacco, mancino di piede, ha raggiunto un livello di maturazione che prelude al salto tra i professionisti. Figura perfetta per collocarsi a cavallo della giovanile aquilotta, affidata quest'anno al 32enne Tugberk Tanrivermis, e della prima squadra. Potenzialmente un calciatore che oggi potrebbe dare una mano alla primavera ad ottenere la promozione e la prossima estate potrebbe diventare un "acquisto" fatto in casa, non soggetto all'eventuale conferma della sanzione FIFA.

Cresciuto calcisticamente nel Fram Reykjavik, è arrivato in Italia nel 2018 continuando a rispondere alle chiamate delle sue nazionali di categoria. Josep Clotet lo ha convocato per il ritiro di Mezzana di Val di Sole, dove si trova attualmente. Anche la Spal è in procinto di diventare americana. Joe Tacopina ha firmato un contratto preliminare per il 100% delle quote societarie e dovrebbe chiudere ad agosto per la storica compagine italiana.