Promessa mantenuta, Vincenzo Italiano a Porto Venere a piedi

La Spezia - I 15 chilometri liberatori dello Spezia Calcio. Alla testa del pellegrinaggio c'era Vincenzo Italiano, colui che il voto-salvezza lo aveva dichiarato in tempi non sospetti. Poi vi ha trascinato anche il suo preparatore Ivano Tito, il responsabile comunicazione Gianluca Parenti, l'uomo marketing Lorenzo Ferretti, l'uomo dei social Manuel Pasquini. Con loro anche due pezzi grossi del CAI La Spezia come Alessandro Bacchioni e Gianmarco Simonini.

Partenza dallo stadio Picco, salita fino a Biassa, poi Campiglia e infine lo spettacolare sentiero di costa che arriva dietro al Castello Doria di Porto Venere. Poca gente a camminare, ma tutti hanno riconosciuto il mister e la truppa aquilotta. Arrivati in paese, dopo una sosta al rifugio del Muzzerone, le foto di rito e l'affetto dei tifosi.