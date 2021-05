Prima convocazione in nazionale maggiore per il portiere dello Spezia Krapikas

La Spezia - Altra gioia per il portiere dello Spezia Titas Krapikas che dopo la salvezza ottenuta con lo Spezia ha ricevuto oggi anche la prima convocazione in nazionale maggiore. Il Ct Urbonas ha infatti inserito il giocatore fra i 25 convocati per la Coppa Baltica che vedrà la Lituania impegnata l'1 giugno contro l'Estonia e il 4 con la Lettonia mentre l'8 giugno Krapikas e compagni affronteranno la Spagna in amichevole.