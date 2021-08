Preso il 2001 Kleis Bozhanaj, va in prestito al Casa Pia

La Spezia - Kleis Bozhanaj è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il giovane attaccante albanese ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo dalla durata di tre anni. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tirana, Bozhanaj ha iniziato la sua avventura in Italia nel 2016 con l’Empoli e con la formazione toscana ha saputo mettersi in mostra nel settore giovanile, distinguendosi per rapidità, doti tecniche e ottimi tempi di inserimento.

Reduce dalla vittoria del Campionato Primavera con la maglia dell'Empoli, in carriera può contare anche un'esperienza in prestito con la maglia del Napoli Primavera ed è tra i più promettenti talenti albanesi della sua generazione.

Attaccante delle nazionali giovanili albanesi, nell'ottica della stretta collaborazione che caratterizza il rapporto tra i club appartenenti al network sportivo della famiglia Platek, che lavorano costantemente in grande sinergia per valorizzare i talenti che vi appartengono, Kleis Bozhanaj si trasferirà immediatamente in prestito per una stagione alla formazione portoghese del Casa Pia AC, per poi aggregarsi a quella spezzina nell'estate 2022.