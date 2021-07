Prelazione contro le big per i vecchi abbonati

La Spezia - Niente abbonamenti al Picco per la stagione 21/22. Una decisione che era nell'aria, che prende atto dell'impossibilità di organizzare una campagna di tesseramenti vista la capienza limitata degli impianti e tutte le incertezze riguardanti l'andamento della pandemia. I vecchi abbonati avranno in ogni caso una via di facilitazione per seguire lo Spezia dal vivo.

Per le partite contro le cinque "grandi" della serie A, chi era tesserato nella stagione 19/20 avrà il diritto di prelazione sull'acquisto del biglietto. Contro Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma, i "non occasionali" non dovranno fare le corse per guadagnarsi un tagliando. Una misura che ha un secondo effetto importante: garantire il più possibile il tifo di casa. Inoltre 3.138 abbonati reduci dalla serie B avranno diritto di prelazione anche per un abbonamento prima dell'inizio della stagione 22/23.