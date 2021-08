Pordenone-Spezia, biglietti in vendita

La Spezia - Inizia l'operazione Coppa Italia. Dalle 16 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi relativi alla gara Pordenone - Spezia, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e in programma venerdì 13 agosto alle 17.45 allo stadio ‘G. Teghil’ di Lignano Sabbiadoro (diretta tv su Canale 20). L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green pass o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario di inizio della gara. Chi non ne sarà in possesso non potrà accedere allo stadio anche se in possesso del biglietto, che nel caso non potrà essere rimborsato. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del Green pass attraverso l’app “Verifica C19”. I tifosi dovranno munirsi di mascherina da utilizzare negli spazi chiusi e in caso di assembramento anche negli spazi all’aperto. I settori disponibili e aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Tribuna Vip e sarà possibile acquistare i tagliandi online sul sito di Ticketone.