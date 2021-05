Pobega mediano-goleador: è lui l'aquilotto più determinante

La Spezia - Se Mbala Nzola è il capocannoniere stagionale dello Spezia 2020/21 con 11 reti, il giocatore aquilotto finora più determinante risponde al nome di Tommaso Pobega. Se il centrocampista triestino scenderà in campo contro la Roma porterà a 19 le presenze in campionato fino ad oggi condite da ben cinque marcature. Tutti gol pesanti quelli siglati da Harry Potter visto che hanno fruttato la bellezza di 7 punti. Un totale importantissimo oltretutto ottenuto al primo anno di serie A della sua carriera appena cominciata. Di fatto quei punti valgono quasi il 20% del bottino totale.



Che ne sarà del futuro di Pobega? Il centrale di centrocampo che con Italiano ha fatto soprattutto la mezzala d'inserimento grazie ai tempi giusti e ad un modo di attaccare la porta sulle palle aeree molto simile ad un centravanti di professione, ha passato con buoni voti l'anno da esordiente e adesso spetta al Milan, che ne detiene la proprietà, decidere che farne. Prima però l'Europeo under 21 con l'Italia di Nicolato: sarà protagonista visto che dopo aver giocato molto all'inizio ed essere rimasto fuori soprattutto nella parte centrale del campionato, nel finale ha dimostrato più gamba di tanti altri. Che gli ha permesso di siglare una doppietta alla Sampdoria non più tardi di una settimana fa e di essere decisivo anche nella partita della salvezza col Torino guadagnandosi il rigore del 2-0.



Ad oggi il suo futuro sembra lontano dal golfo. Lo Spezia potrebbe esercitare il diritto di riscatto dai rossoneri ma lo stesso Milan ha comunque in mano il controriscatto. Si parla di diverse pretendenti fra cui l'Eintracht Francoforte, club con il quale il 'Diavolo' aveva già chiuso degli accordi di mercato in passato.