Pobega e Maggiore all'Europeo U21, c'è anche Ranieri

La Spezia - Ci sono anche gli aquilotti Maggiore e Pobega nella lista dei 23 Azzurrini scelti dal ct dell'Under21 Paolo Nicolato in vista dei quarti a eliminazione diretta a Ljubiana contro il Portogallo. Oltre ai due centrocampisti reduci dalla salvezza, nella lista c'è anche l'altro spezzino Luca Ranieri in forza alla Spal.

Dopo il raduno in programma domani, l'Italia inizierà la preparazione mercoledì mentre sabato mattina partirtà per la Slovenia dove il 31 affronterà i lusitani per novanta minuti decisivi di un Campionato Europeo dal format atipico. La fase finale sarà ad eliminazione diretta: dopo i quarti, il 3 giugno a Maribor è in programma la semifinale e il 6 giugno a Ljubiana la finale.