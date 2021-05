Playoff, la Tarros sbanca Agliana e prosegue la sua marcia

Gara ben indirizzata e massimo vantaggio di 30 punti poi i pistoiesi riducono il passivo ma la gara per gli spezzini è già ampiamente in cassaforte. Sabato si torna sul parquet, a Castelfiorentino.

La Spezia - ENDIASFALTI AGLIANA – TARROS SPEZIA 64 – 78

Parziali: 17-18 / 27-41 / 41-60.



ENDIASFALTI AGLIANA PT: Zita 2, Bogani 18, Razzoli 0, Covini 0, Nieri 5, Tuci 18, Cavicchi 9, Salvi 9, Canfré 3; n.e. Gherardeschi.

TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 16, Bolis 12, Rocchi 0, Menicocci 8, Fazio 9, Casoni 19, Putti 2, Kibildis 12; n.e. Gaspani, D’Imporzano, Cozma.

Arbitri: Piram di Campiglia Marittima-Li e Magazzini di Pontassieve-Fi.



La Tarros Spezia, dopo l’esplosiva partenza nei playoff contro la Virtus Siena, conferma il proprio momento di grazia ad Agliana. In provincia di Pistoia gli spezzini arrivano a condurre anche di una trentina di punti, poi un certo ritorno della quotata Endiasfalti nel finale ridimensiona un po’ la vittoria. Suliauskas e un Casoni che si conferma in forma strepitosa i grandi trascinatori (per l’occasione) dei bianconeri, i quali ora riscenderanno in campo direttamente sabato prossimo 8/5 a Castelfiorentino, poiché la partita interna di mercoledì col Legnaia è stata rinviata a causa di alcuni casi di Covid fra gli avversari: non a caso è stata spostata Castelfiorentino-Legnaia. Virtus-Pielle Livorno 80-88 l’altro

risultato in quest’ultimo turno. Infine ecco l’odierna classifica nel raggruppamento; Pielle Li punti 8, Tarros Sp, Virtus Si, Agliana 4, Castelfiorentino 2 e Legnaia 0.