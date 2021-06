Playoff, Tarros passa ad Agliana e si porta sul 2-0

La Spezia - ENDIASFALRI AGLIANA – TARROS SPEZIA 67 – 72

Parziali: 9-21 / 28-38 / 48-54



ENDIASFALTI AGLIANA: Zita 12, Bogani L. 10, Rossi 21, Razzoli 7, Nieri 8, Cavicchi 3, Cantrè 2, Salvi 4; n.e. Gherardeschi, Covino, Bogani M. All. Mannelli.



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 15, Bolis 7, Menicocci 2, Fazio 2, Petani, Casoni 17, Putti 5, Kibildis 21; n.e. Gaspani, D’Imporzano, Cozma, Rocchi. All. Bertelà.



Arbitri: Landi di Pontedera e Barbarulo di Vinci.



La Tarros Spezia batte per la seconda volta in pochi giorni l’Endiasfalti Agliana e ora ha in canna quel 3-0 che, domenica prossima al Palasprint, chiuderebbe il prima possibile il confronto al meglio delle cinque gare con la squadra pistoiese: sarebbe l’ideale, perché al Palacapitanini i bianconeri sono apparsi visibilmente stanchi, coach Bertelà stesso auspica una soluzione del confronto rapida anche e forse soprattutto per questo; si gioca 3 o 4 giorni. Fortunatamente gli spezzini mantengono per adesso ancora tutta la lucidità, che non è mancata nemmeno quando a pochi minuti dalla fine (dopo lungo inseguimento) i toscani sono riusciti a portarsi avanti di 2 punti, ma anche stavolta gli sprugolini hanno ben reagito al calo fisico. L’asse portante della squadra si conferma intanto quella Suliauskas-Kibildis-Casoni, ma tutto il complesso, molto unito ha meritato quest’importante successo. Nel frattempo Siena e Castelfiorentino, dopo il 75-70 a favore di quest’ultimo, sono 1-1.