Play off al via per la Cestistica Spezzina

La Spezia - La Crédit Agricole entra nella fase cruciale della stagione: terminata la regular season, infatti, ecco che si arriva al momento più atteso, quello dei play-off. La Cestistica debutterà nello scontro testa-coda, prima contro ottava, ospitando Faenza in gara-1 dei quarti del girone sud, con palla a due programmata domani al PalaMariotti per le ore 19. La sfida è al meglio delle tre, con la prima partita in casa spezzina e la seconda in casa romagnola, con eventuale “bella” sempre in terra faentina. Nelle due partite di campionato l’equilibrio ha regnato in entrambe le occasioni, con l’E-Work che è riuscita a spuntarla soltanto nel finale.



“Ci siamo – afferma il tecnico della Cestistica, Marco Corsolini –. Non sappiamo ancora se avremo a disposizione Templari, sta recuperando, ma speriamo di poterla schierare. Per il resto possiamo dire di aver passato una settimana “normale”, senza partite ogni tre giorni, con la possibilità di concentrarci su questi impegni molto importanti. Sicuramente se una squadra perde solo quattro volte in stagione, come fatto da Faenza, vuol dire che la qualità è altissima. Per affrontarla contiamo sul fatto che in entrambi i confronti ce la siamo giocata alla pari nonostante non fossimo al completo, ci farebbe per cui piacere esserci almeno per qualche gara, giusto per vedere dove possiamo arrivare. Sappiamo di dover fare una gran partita, che si preannuncia e speriamo sia combattuta, perché siamo due squadre che sanno giocare ottima pallacanestro”.



La direzione di gara è stata affidata a Giulia Caravita di Ferrara e Michele Meli di Ravenna. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 18:55.