Platek in città nei quindici giorni più intensi d'estate

La Spezia - Mentre Riccardo Pecini è volato a Bratislava per tentare di chiudere l'operazione che dovrebbe portare sotto il Parodi David Strelec, il proprietario dello Spezia, Robert Platek, è tornato in Italia dove si fermerà per una quindicina di giorni con la moglie Laurie. Basato a Lerici, rimarrà nel Belpaese un po' per businnes, un po' per piacere, soprattutto per dare un'occhiata da vicino ad una creatura che si sta edificando giorno dopo giorno: negli uomini dietro le quinte e in quelli che saranno i protagonisti della nuova stagione, la prima completamente a guida stelle e strisce. Non è escluso che nei prossimi giorni oltre ad una cena con l'allenatore Thiago Motta per un primo incontro 'vis a vis', il patron dello Spezia, che vive e lavora a Washington a poche decine di metri dalla Casa Bianca, possa salire a Follo per un in bocca al lupo alla rosa, ormai prossima all'esordio in campionato.



Detto del ringiovanimento generale voluto dall'ad Nishant Tella, che ha portato anche un'atmosfera più internazionale negli uffici di Via Melara, c'è sempre una squadra che va in campo e che viene valutata a seconda dei risultati: e così sarà anche stavolta non appena il calcio giocato tornerà protagonusta. Per ora la prima parte del calciomercato è stata all'insegna degli investimenti di prospettiva: calciatori appena maggiorenni ma già considerati dei veri e propri predestinati, come nel caso di Aimar Sher, arrivato dal Frej e già alla Spezia per le visite mediche. Appena maggiorenne ma per lui lo Spezia ha messo sul tavolo quasi 3 milioni di euro, poco meno di quelli pagati per Kelvin Amian del Tolosa. Centrocampista centrale, perno dell'Hammarby nonostante i soli diciotto anni di età, è già a Spezia per apporre la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Motta. Molto probabile che sarà aggregato nel gruppo che partirà per Cagliari, così come Roberto Piccoli, in arrivo dall'Atalanta e magari pure l'altro atalantino in arrivo, quel Arkadiusz Reca che andrebbe giocarsi il posto di terzino sinistro con Simone Bastoni. Dalla parte opposta, detto di Amian che con Ferrer sono le alternative principali per la corsia di destra, è possibile che oltre a Sala parta anche lo spezzino Luca Vignali: richiesto come Elio Capradossi dal Frosinone, potrebbe andare alla corte di Fabio Grosso per un prestito comunque secco. Sono valutazioni che dipenderanno anche da come il mercato si svilupperà nell'ultima settimana ma che Capradossi vada (non per forza al Frosinone, lo vuole mezza B) è accertato: troppo importante, dopo l'infortunio, che l'ex centrale di Roma e Bari giochi un anno da titolare per riprendere il suo cammino. Ecco perché oltre a Erlic, Hristov e Nikolaou, Pecini andrà ad inserire un altro difensore centrale esperto e magari mancino di piede: il sampdoriano Tonelli è uno dei nomi più accreditati ma non è il solo.



Più lavoro, decisamente più lavoro ci si dovrà aspettare a centrocampo, il settore con meno risorse a disposizione. Almeno uno fra Bourabia e Frattesi dal Sassuolo arriverà, magari entrambi ed anche qui bisogna fare i conti con le esigenze degli altri: il passaggio di Locatelli alla Juventus non è ancora cosa fatta, ma la sensazione è che entro la settimana si chiuderà anche quell'operazione e i neroverdi potranno prendere altre strade. Il marocchino, che può fare due ruoli, sembra più adatto all'ecelttismo che richiede Thiago Motta, anche nell'interpretazione stessa dei diversi moduli. A centrocampo c'è bisogno di giocatori, possibilmente di prorprietà: lo Spezia non ha mai veramente mollato la presa su Tommaso Pobega ma non potrebbe che arrivare in prestito secco, ma ci sono anche da fare veri e propri acquisti, vista la mannaia della Fifa che, fino a prova contraria, fermerà le prossime quattro finestre di mercato. Per l'attacco, detto di Strelec e di Piccoli, non bisogna dimenticare un'altra operazione pressoché conclusa: quella che porta a Janis Antiste, stellina del Tolosa, che arriverà grazie ad un'intesa col Sassuolo. Attaccante rapido, ottimo senso del gol, ha diciotto anni ma già tanta personalità. Predilige il piede destro, agendo da punta centrale che fin dalle giovanili ha messo in mostra un grande fiuto del gol. In tutto il suo percorso è sempre stato considerato uno dei fiori all’occhiello del club transalpino segnando valanghe di gol. Gli esperti di fiori nascenti stravedono per lui e giurano che, a dispetto dell'età, sia già all'altezza di una prima squadra di serie A. La speranza è che tutto il bene che si dice di lui si veda in campo.