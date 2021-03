Platek e Tella in visita allo Spezia a Follo

differenziato per saponara

La Spezia - Seduta di allenamento a Follo con due spettatori d'eccezione oggi per lo Spezia di Vincenzo Italiano. La squadra ha infatti ricevuto la visita del vicepresidente Phil Platek e dell'amministratore delegato Nishant Tella che si sono intrattenuti con il mister e con Zoet e compagni.

Sul campo il gruppo, privo dei nove nazionali, ha svolto torelli e ha provato schemi offensivi prima della partitella finale a campo ridotto. Ancora differenziato per Riccardo Saponara.

