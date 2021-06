Platek a Milano, visita di cortesia con la dirigenza dell'Inter

La Spezia - Visita di cortesia a Milano oggi per una delegazione della dirigenza dello Spezia guidata da Philip Platek che ha si è recata nella sede dell'Inter di via della Liberazione. Un'occasione per il presidente aquilotto per incontrare la dirigenza nerazzurra dopo l'arrivo in Italia di venerdì scorso e il primo sopralluogo al Picco dove sono inziati i lavori di demolizione e ricostruzione della Curva Piscina. Giorni caratterizzati anche dal caso Italiano che da domani, con l'ufficializzazione della Fiorentina, rappresenterà una pagina da voltare per continuare a pianificare la prossima stagione di Serie A.