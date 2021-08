Platek: "Emozionato e nervoso per l'inizio della stagione. Fiducia in Motta"

La Spezia - “Grazie ai tifosi per il supporto alla squadra e per essere così accoglienti con me e con la mia famiglia, spero siano emozionati per l'inizio della nuova stagione quanto lo sono io”. Così Robert Platek, proprietario dello Spezia che nell'anniversario della storica promozione e alla vigilia dell'inizio della Serie A ha parlato tramite i canali social del club.

“La prima volta che siamo stati in città c'erano i festeggiamenti e grande emozione per la salvezza – ha ricordato – questa volta sono riuscito a vedere la zona. Io e mia moglie siamo stati a Lerici, abbiamo trascorso molto tempo in città, ho incontrato il sindaco e ho avuto l'opportunità di vedere posti bellissimi e di provare ottimo cibo. Ora – ha sottolineato – inizia il vero lavoro, abbiamo un mister nuovo, un nuovo direttore sportivo e tanti nuovi giocatori. Elementi che fanno dello Spezia una squadra competitiva, sono molto nervoso ma allo stesso tempo molto emozionato per la stagione che sta per iniziare”.



Quanto alla sua visita a Follo il patron ha osservato: “Incontrare la squadra è stato fantastico, è stato bello vedere i ragazzi giocare e lavorare ad alto livello, così come conoscere il mister e il suo staff. Sono stato contento di vedere tanti calciatori dell'anno scorso e di conoscere i nuovi. A Motta ho detto che come gruppo, come squadra e come famiglia abbiamo fiducia in lui, ho molta fiducia in lui. Mi ha spiegato la sua filosofia di calcio e quello che è necessario per vincere e creare una nuova squadra”.