Pisani e Tampu dal Canaletto alla Virtus Entella U17

La Spezia - Ancora un grande colpo del Canaletto Sepor che piazza altri due prodotti del proprio florido settore giovanile nel mondo professionistico. Nicolas Pisani e Belmondo Tampu, Allievi classe 2005, vengono ceduti alla Virtus Entella dove faranno parte della squadra Under 17 nazionale.

Pisani, centrocampista dotato di grande corsa e agonismo e giusti tempi di inserimento in fase offensiva, e Belmondo Tampu, esterno offensivo e all’occorrenza trequartista, dotato di una tecnica individuale sopraffina, hanno ben impressionato gli osservatori chiavaresi durante le prove sostenute in riviera.

Il responsabile della cantera biancoceleste Manuele Montali e il direttore generale Matteo Matteazzi, proseguendo nella politica della società improntata alla valorizzazione e crescita delle proprie risorse liguri, ne hanno concluso il trasferimento con i vertici della società canarina. Grande la gioia della società del presidente Sabrina Benassi che vede altri prodotti della cantera gialloblu approdare nei professionisti nel segno di una tradizione che ha visto ultimamente ben tre prodotti della società del Tanca vestire quasi contemporaneamente la maglia azzurra dell’Under 21: Nicolò Zaniolo, Giulio Maggiore e Luca Ranieri: «Voglio condividere questa enorme soddisfazione - dice Sabrina Benassi - con tutto il direttivo, con tutti i tecnici e dirigenti del Canaletto Sepor che in momenti di pandemia hanno fatto grandi sacrifici per permettere ai ragazzi di continuare un minimo di attività e soprattutto con gli allenatori Marco Rossinelli, Alessandro Ferrari e Paolo Callo che hanno contribuito a curarne e rifinirne la condizioni fisica e tecnica».