Piccoli non viene, Pecini si butta sul 10 dell'Albania

La Spezia - Roberto Piccoli non si muove da Bergamo. L'Atalanta lascia a bocca asciutta Spezia e Genoa in poche ore - per il fresco nazionale under 21 e per Lammers, finito in Germania - e obbliga Riccardo Pecini a rivedere i piani per il centravanti. L'idea arriva in nottata, annunciata da Sky nel solito contenitore del calciomercato: il classe 97 Rey Manaj.

Nome che non deve suonare nuovo al calcio italiano. L'albanese era stato considerato una grande promessa qualche anno fa, nel periodo in cui il suo cartellino transitò dalle mani dell'Inter. I rituali prestiti tra serie C (Cremonese), serie B (Pisa) e serie A (Pescara) però non avevano corroborato i presupposti dei tecnici delle giovanili e di Roberto Mancini, che lo aveva fatto esordire a soli 18 anni.



Quindi il salto in Spagna nel 2017. La Liga 2 con Granada e soprattutto Albacete: 6 gol in 27 presenze due anni fa. Arriva allora il Barcellona che lo prende per la squadra B, segue un nuovo prestito all'Albacete. La scorsa stagione, nella seconda squadra dei catalani, ben 14 reti in 21 partite. In estate, a quanto riportano dalla Spagna, si erano fatti avanti il Cadice, il Famalicao e anche il Sassuolo, c'era stato di recente un discorso con il Cagliari. Mentre lo scorso gennaio aveva chiesto informazioni il Crotone in lotta per la salvezza.

Prima punta forte fisicamente, rapido nei primi metri, ricorda un po' Lapadula per caratteristiche fisiche. Non ha forse ancora dimostrato in carriera tutte le sue qualità, se non forse in nazionale. Dell'Albania, di cui indossa la maglia numero 10, è titolare ormai da un paio di anni. Nello scorso biennio ha segnato 3 reti in sette presenze. In questi giorni lavora agli ordini di Edy Reja in vista dei prossimi impegni internazionali con la speranza di andare ai mondiali in Qatar.