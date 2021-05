Piccoli là davanti, la tentazione è Saponara

La Spezia - Ci sarà spazio per Riccardo Saponara, dal primo minuto o, più probabilmente, a partita in corso. Il fantasista è uno degli uomini di esperienza a cui Vincenzo Italiano affida il compito di trascinare lo Spezia oltre l'ultimo ostacolo: una vittoria in tre giornate per poter centrare, con ottima probabilità, la salvezza. Difficile dire quale sia l'occasione più ghiotta tra Sampdoria, Torino e Roma. Nessuna partita appare scontata. A partire da quella di stasera contro i genovesi, che pure sono già salvi e troppo lontani dall'Europa.

Con Chabot infortunato, Nzola rimasto a casa e Ricci squalificato, ci sarà un po' di programmato turn over. Provedel va in porta, Ferrer dovrebbe dare sollievo a Vignali sulla destra e Bastoni a sinistra per Marchizza. Il regista è Leo Sena, con Maggiore che potrebbe andare in panchina per Acampora, dato in grande forma, ed Estevez sulla destra. Piccoli sarà il centravanti, Farias sicuro di un posto e ballottaggio per l'altra fascia con Verde, Gyasi e appunto Saponara tutti papabili di avere spazio.



Qui Sampdoria. Adrien Silva non si è allenato e difficilmente sarà della partita di stasera. Claudio Ranieri ha comunque scelta e dovrebbe affidarsi ai due senatori Candreva e Quagliarella. In porta Audero, con Bereszynski e Augello terzini e la coppia Colley-Yoshida al centro. Thorsby c'è e trova Ekdal accanto a sè nel centrocampo a quattro, con Candreva a destra e Jankto a sinistra. Accanto a Quagliarella ballottaggio tra Gabbiadini e Torregrossa.