Piccoli colpo last-minute, Strelec in arrivo, Mraz potrebbe rimanere

La Spezia - Per vedere l'assetto definitivo dell'attacco dello Spezia di Thiago Motta bisognerà attendere le battute finali del calciomercato, quando sarà definita anche la più ampia operazione di punte della Serie A destinate a cambiare maglia da qui alle fine della sessione estiva. Molto dipenderà infatti dalle scelte dell'Atalanata, proprietaria del cartellino di Roberto Piccoli che lo Spezia vorrebbe riportare in maglia bianca dopo i cinque gol della passata stagione, ma che i nerazzurri - dopo un via libera iniziale - ora non lasciano ancora partire, a fronte anche della cessione di Lammers al Genoa e delle attenzioni dell'Inter su Zapata. Gli aquilotti però non mollano la presa e negli ultimi giorni di trattative potrebbero ricevere l'ok da Percassi.



Intanto la prossima settimana dovrebbe essere quella buona per David Strelec, 20enne slovacco dello Slovan Bratislava che ha debuttato a soli 16 anni nella massima serie e ha già esordito in nazionale maggiore. Un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro per un giocatore che Pecini segue da tempo e potrebbe finalmente portare a casa: esistono ancora delle resistenze non tanto sul piano degli accordi fra i club (2,3 milioni di euro per averlo) quanto perché la società slovacca deve prima acquistare il sostituto e non trovarsi scoperto anche in vista degli impegni europei. Per questo Pecini subito dopo Ferragosto volerà a Bratislava ed eventualmente dirotterà il suo impegni su altri obiettivi. Resta invece più defilata invece la posizione di Gianluca Caprari, che da tempo non gioca più da centravanti e per il quale la Sampdoria chiede almeno 6 milioni per il riscatto. Una cifra importante per un giocatore andato in doppia cifra una sola volta in carriera in B col Pescara.

Sul fronte cessioni l'unica più probabile resta quella di Mbala Nzola che fino alla fine lo Spezia cercherà di piazzare ad un prezzo consono: qualche sondaggio dalla Tutchia per l’attaccante Franco-angolano rimasto ai margini e nemmeno convocato per la partita di Coppa Italia. Se Nzola alla fine dovesse partire, non è da escludere che il giovane Mraz, appena arrivato dall'Empoli e inizialmente destinato al prestito, possa invece restare a disposizione.