Picco verso l'apertura già domenica con 5700 posti

La Spezia - Lo stadio "Alberto Picco" potrà ospitare gli impegni casalinghi dello Spezia Calcio a partire dalla terza giornata di campionato. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe essere diramata nel corso del pomeriggio, ma anche il secondo sopralluogo in pochi giorni ha confermato il rispetto dei tempi di cantiere per la costruzione della nuova Curva Piscina. Il Comitato di vigilanza per l'ordine e la sicurezza e la Lega di serie A vanno dunque verso la conferma del semaforo verde già per Spezia-Udinese della prossima domenica.



Mancano all'appello pochi dettagli per poter ospitare i primissimi tifosi nel settore nuovo di zecca. Le paratie di divisione tra la zona dedicata agli spezzini e quella per i supporter in trasferta per esempio. Poche ore di lavoro ancora, dopo due mesi serratissimi di operazioni da parte della Clarin Italiani Tribune, con il proverbiale "fiato sul collo" del club. Basti pensare che il presidente Philip Platek ha passato la mattina di Ferragosto ad ispezionare lo stato di avanzamento poche ore dopo l'arrivo dagli Stati Uniti, a significare quanto la proprietà americana tenesse a questo progetto.

Anche a livello estetico, la zona dove brulicavano gli operai appare già oggi pulita e ordinata. Questa mattina, nel cantiere contiguo per il restauro dell'entrata monumentale degli anni Trenta, le maestranze davano l'ultima mano di pittura alla cancellata di metallo. Domenica potrebbe aprirsi sui tornelli che sono stati installati alle sue spalle, in un dialogo architettonico e funzionale tra lo stadio "storico" - fondato 102 anni fa - e quello moderno. Lungo Via Fieschi, nei locali sotto i distinti, personale dello Spezia Calcio stava allestendo la biglietteria pronta ad accogliere gli utenti.



La domanda che tutti i tifosi si fanno è ora questa: a quanto sarà stabilita la capienza del Picco ingrandito? Indicativamente, contando il settore ospiti portato a circa 3.200 posti a sedere, attorno ai 5.700 totali tra tribuna, distinti e curve. In particolare la Ferrovia dovrebbe attestarsi sopra le 2mila unità di portata massima. Ma la risposta arriverà solo dopo una prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che in ogni caso dovrebbe al massimo limare questa quota di poche decine di unità.