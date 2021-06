Philip Platek nuovo presidente, Chisoli lascia dopo quattro anni

La Spezia - Una decisione che era nell'aria e che viene sancita ufficialmente oggi. Philip Platek è il nuovo presidente dello Spezia Calcio, il primo presidente statunitense del club. Il primo della famiglia americana che ha rilevato la società a febbraio ad arrivare alla Spezia nel marzo scorso. Inizialmente con il ruolo di vicepresidente, per non intaccare il lavoro di Stefano Chisoli che da oggi è un ex. Il suo periodo al vertice del club, figura chiave dell'ultima era Volpi, era iniziato nel marzo del 2017.

Philip, 58 anni, fratello di Robert Platek, anch'egli attivo nel mondo della finanza e dei fondi di investimento. Sposato con figli, potrebbe essere il membro della famiglia a visitare più spesso la Spezia in futuro. Nel cda insieme a lui rimangono Amanda Platek, Caroline Platek, Robert Platek, Nishant Tella e Nicolò Peri.