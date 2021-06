Philip Platek è in città: la prima tappa al Picco

La Spezia - Questa volta è il presidente ad anticipare tutti. Philip Platek è arrivato in città questa mattina da New York, qualche giorno prima rispetto alla tabella di marcia, per fare un punto della situazione ad un mese dalla fine del campionato. E nonostante quello che si potrebbe pensare, la questione allenatore, che ha ovviamente una posizione preminente nella to do list, è stata rimandata ai prossimi giorni. La visita, in ogni caso, rimane di grande significato in sé.

Innanzitutto perché è in pratica la prima della nuova stagione. Secondariamente perché è la prima da quando è stato nominato presidente con il cda del 7 giugno scorso. E infine perché stabilisce un ritmo. Philip Platek, allora vicepresidente, venne in Italia la prima volta a metà marzo, tornò la terza settimana di maggio (insieme al resto della famiglia) e adesso compie la terza visita a fine giugno. Tre volte in poco più di tre mesi.



Nonostante la distanza geografica dunque, il progetto Spezia si direbbe al centro dei pensieri della famiglia americana che ha rilevato il club a febbraio. La permanenza si protrarrà fino agli inizi del prossimo mese, mentre dalla prossima settimana sarà di ritorno anche Nishant Tella, ceo del club. Il 1° luglio verrà invece annunciato ufficialmente l'ingresso di Riccardo Pecini come responsabile dell'area tecnica, con un ruolo che sarà di primissimo piano e con competenze più ampie di quelle che venivano programmate solo un mese fa.

Prima tappa di oggi del presidente Platek, dopo un passaggio in sede, è stato lo stadio Picco, i cui lavori sono cominciati ad inizio settimana. Ad oggi la vecchia Curva Piscina in ferrotubi è stata smontata, presto inizieranno i lavori per gettare le fondamenta del nuovo settore da oltre 3mila posti. La questione Italiano, ancora in vacanza in Sicilia, è rimasta sullo sfondo e viene gestita dalla dirigenza locale. Il messaggio che trasmesso è "Don't panic". Fino a prova contraria, lo Spezia un allenatore ad oggi lo ha. Se sarà pagata la clausola, allora si aprirà la partita della successione.