Philip Platek anticipa il resto della famiglia, sarà al Picco con l'ad Tella

La Spezia - Il vicepresidente dello Spezia Calcio, Philip Platek, sarà in tribuna per assistere a Spezia-Napoli di sabato 8 maggio. Anticipa in un certo senso il resto della famiglia, attesa in Italia a partire dalla prossima settimana, e conferma il ruolo centrale che avrà nello scacchiere dello Spezia Calcio americano. Con lui sugli spalti l'ad Nishant Tella, ormai una presenza quasi fissa in città. Rimane invece in Danimarca il manager del settore sportivo Andrew Ramsey, alle prese con la nomina del direttore sportivo del Sonderjyske.