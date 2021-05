Phil Platek: "Orgogliosi della squadra, tutti hanno lavorato duramente"

La Spezia - “Piani per il futuro? Serie A il prossimo anno, Serie A l'anno successivo, Serie A quello dopo ancora”. Così un euforico Phil Platek sul prato del Picco durante i festeggiamenti per la salvezza arrivata con una giornata d'anticipo e dopo una prestazione sontuosa dei ragazzi di Italiano. “Siamo orgogliosi della squadra – ha detto ai microfoni di Floriano Omoboni in compagnia di Robert e Rob Platek – i giocatori hanno lavorato duramente per tutta la stagione e hanno meritato di rimanere in questa categoria. A breve – ha concluso il vicepresidente aquilotto – dovrò tornare negli States per la laurea di mia figlia ma vi lascerò in ottime mani”.