Pezzuto torna al Picco per l'ultima di campionato contro la Roma

La Spezia - Dopo 13 precedenti in serie B, Ivano Pezzuto condurrà lo Spezia anche in serie A. Sarà infatti lui l'arbitro della partita di domenica sera contro la Roma che chiude il campionato 20/21. Il leccese è stato al Picco già otto volte in carriera con score di 4 vittorie aquilotte. Quella contro il Pescara del 4 marzo 2020 fu anche l'ultima partita del calcio italiano giocata con il pubblico sugli spalti prima del lockdown.

Gli assistenti di Spezia-Roma sono Daniele Marchi di Bologna e Daniele Miele di Torino. Quarto uomo Alberto Santoro di Messina. Al va Gianluca Pairetto di Bologna, accanto a lui Stefano Liberti di Pisa.