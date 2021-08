Per lo Spezia possibile esordio con il 3-4-3, Motta: "Kovalenko è pronto"

La Spezia - Lo Spezia arriva alla gara di domani in Coppa Italia col Pordenone senza amichevoli e con pochissima panchina specialmente a centrocampo, la zona del campo dove più Pecini si muoverà nelle ultime due settimane: “I problemi avuti non devono condizionarci – ha detto oggi Thiago Motta in conferenza stapa - abbiamo aspettative noi come la città. Abbiamo studiato il Pordenone, abbiamo cercato di conoscere le caratteristiche dell’avversario e ho tanta fiducia in questi ragazzi, sia quelli che c’erano prima sia quelli che sono arrivati”. Il 4-3-3 sarà il modulo base ma per la sfida di Lignano Sabbiadoro si fa sempre più largo l’ipotesi di vedere un 3-4-3 con la coppia Kovalenko-Maggiore nel mezzo, una difesa composta da Nicolaeu-Erlic-Hristov e un trio d’attacco guidato da Mraz con Colley e Verde sugli esterni. Cursori esterni potrebbero essere il francese Amian e Simone Bastoni, al momento unico terzino sinistro della rosa della prima squadra. "Il modulo è una cosa importante - ha aggiunto Motta - possiamo giocare in diversi modi ma la cosa che più ci deve preoccupare sono le indicazioni sugli spazi da occupare, situazioni di gioco che non possiamo sbagliare. Per il resto sono cose che vedremo giorno dopo giorno. Così capiremo di cosa siamo capaci. La prova è sempre la partita, io spero in una buona prestazione contro una squadra molto brava a difendersi e a ripartire”.



C’è grande curiosità in Kovalenko, calciatore importante fermato però da diversi infortuni in questi primi anni di carriera. Anche per Motta c’è ovvia curiosità nel vedere i progressi di calciatori che ormai conosce da un po’ di settimane: “Kovalenko è pronto per giocare. Per quanto riguarda il gruppo che ho trovato, voi sapete che non avevo allenato nessuno di loro prima di oggi. Sono sorpreso da alcuni, pensavo potessero fare solo un tipo di calcio e invece ho visto meno difficoltà ad applicarsi su altri tipi di gioco. Avevo visto le immagini in video, avevo studiato i loro movimenti ma è chiaro che dal vivo è tutta un’altra cosa”.



Fabio Lugarini