Per lo Spezia il 4-1 al Torino è storico. Ed è anche il risultato più largo nella serie A a girone unico

La Spezia - Storica perché profuma di salvezza, storica perché arrivata contro un avversario diretto che ha un nome pesante. Ma la vittoria contro il Torino di sabato scorso è storica anche dal punto di vista numerico: al 37° tentativo infatti, dopo tanti 1-4 subiti per esempio per mano di Sassuolo, Juventus, Napoli e perfino Crotone, lo Spezia ha segnato per la prima volta quattro gol in una partita di serie A. Curioso che gli aquilotti si salvino con la vittoria più larga nella sua breve storia in massima serie. La quarta rete peraltro porta la firma di Martin Erlic, il più giovane difensore della serie A ad aver segnato tre gol.