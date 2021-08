Per i bookmakers neopromosse "favorite" per la retrocessione

La Spezia - Salvo ma non tranquillo. Dopo aver dato lo Spezia per spacciato un anno fa, in questi giorni i principali bookmakers mettono la squadra di Thiago Motta al quartultimo posto, subito sopra le tre neopromosse.

Per Snai, GoldBet e Sisal infatti le principali candidate alla retrocessione sono Salernitana ed Empoli le cui quotazioni oscillano fra 1,25 e 1,40. Deboli – secondo le agenzie – anche le possibilità dell'Empoli di restare nella massima serie con una quota che va da 1,75 a 2,00. Poco sopra i toscani come detto ci sono gli aquilotti la cui retrocessione – dopo la grande salvezza della scorsa stagione – è quotata fra 1,85 e 1,95.

La lotta retrocessione dunque – stando alle quotazioni – dovrebbe riguardare queste quattro squadra dato che le altre sono più staccate. Fra 4 e 4,50 c'è il Verona di Di Francesco, subito dietro all'Udinese quotata fra 4 e 6 mentre il Genoa naviga fra 4,50 e 6.

Quote alla mano viene invece ritenuto improbabile un coinvolgimento nella zona calda della classifica di Cagliari, Sampdoria, Torino e Bologna che in caso di retrocessione porterebbero puntate moltiplicate da 12 a 15 volte per chi deciderà di puntare su di loro.

Per quanto riguarda l'ultimo posto infine, la squadra più accreditata per raccogliere l'eredità del Parma è la Salernitana di poco “favorita” sul Venezia.