Per i bookmakers favorito il Torino

La Spezia - Più facile un pareggio di una vittoria dello Spezia. Ma l'esito maggiormente atteso da Snai è la vittoria del Torino nello spareggio salvezza di sabato al Picco. Successo degli ospiti che paga 2.55, mentre quello di casa tocca quota 3.20. In mezzo c'è il segno X a 2.80. I punteggi più attesi sono 0-0 e 1-2, seguiti da 0-1. Poi 1-0 e 2-1, e ancora lo 0-2 e così via. Per quanto riguarda le quote retrocessione, Spezia a 6.50 e Torino a 7.50 sono lì, ancora a distanza dal Benevento a 1.15.