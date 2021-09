Per entrare al Picco servono biglietto, documento e green pass

La Spezia - Lo stadio "Alberto Picco" torna ad ospitare i tifosi. Era da Spezia-Pescara del 4 marzo 2020 che non si teneva in città una partita di calcio professionistico a porte aperte. Sebbene con capienza limitata, la sfida di domenica contro l'Udinese rappresenta un momento di grande gioia per migliaia di spezzini.

Per evitare contrattempi ed equivoci, è bene ricordare che l'accesso allo stadio rimane normato in ottica di contrasto della pandemia da Covid 19. E per questo ai tornelli, oltre al biglietto nominale e ad un documento di identità, dovrà essere esibito il green pass che attesti la vaccinazione oppure un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall'orario della gara.



"Chi non ne è in possesso, non potrà avere accesso allo stadio anche avendo acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato", fa sapere il club. Inoltre il green pass, o il certificato del tampone, dovrà possedere un QR code da mostrare agli steward addetti al pre filtraggio. Non saranno considerati validi tutti i certificati cartacei che non ne siano dotati.

All'interno dello stadio vige l'obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca, anche durante la partita. Per muoversi dall'entrata verso il proprio posto e dal proprio posto verso l'uscita, i percorsi saranno segnalati dagli steward. Sugli spalti c'è infine l'obbligo di rispettare il distanziamento di un metro tra persona e persona. I cancelli dell’Alberto Picco apriranno domenica 12 settembre alle 13. Il fischio d'inizio è previsto per le 15.