Per Sky anche il 32enne Farioli in lizza per la panchina dello Spezia

La Spezia - Che i Platek apprezzino profili giovani nei ruoli chiave, è del tutto evidente. Il trentenne Tella come general manager dello Spezia, la fiducia nella start upr del 29enne Ramsey, la scelta di Pecini, nei primi quaranta, come uomo mercato dal 1° luglio prossimo. E così non pare assurdo il nome di Francesco Farioli tra le ipotesi per la panchina. Lo ha citato ieri sera Sky Sport tra le idee per il dopo Italiano, che aspetta solo di poter salutare il club che lo ha lanciato per abbracciare il progetto della Fiorentina di Commisso.

Farioli ha già fatto parlare di sé come tecnico più giovane d'Europa. A soli 31 anni è diventato allenatore della prima squadra del Karagumruk in Turchia, dopo essere stato allenatore dei portieri e match analyst per Benevento e Sassuolo nel recente passato. Per molti un predestinato agli esordi, tanto che al momento è in possesso solo del patentino UEFA B. Una scelta che sarebbe coraggiosa e intrigante, certamente non banale, per iniziare un progetto di lungo respiro.