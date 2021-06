Per Italiano alla Fiorentina manca solo l'ufficialità

Trovato l'accordo per il pagamento della clausola, lo Spezia riceverà un milione per l'allenatore e un giocatore come contropartita per lo staff.

La Spezia - Si chiuderà ufficialmente entro la giornata di domani la storia di Vincenzo Italiano alla Spezia. L'accordo con la Fiorentina è stato trovato e l'allenatore della storica promozione, della grande cavalcata salvezza e di una separazione amarissima con la piazza che lo ha osannato fino a undici giorni fa, sarà ratificato entro breve.

La formula sarà quella prevista, con il pagamento della clausola che l'allenatore verserà allo Spezia: un milione e 750mila euro, che al netto delle tasse diventeranno un milione in più per il budget aquilotto per la stagione ormai imminente. La contropartita per liberare lo staff sarà invece un calciatore in rampa di lancio della squadra viola che sarà scelto direttamente dal nuovo ds Riccardo Pecini. Dunque, salvo ripensamenti, non lo spezzino Ranieri come era stato ipotizzato, ma un giocatore più giovane.



Si avvia così ai titoli di coda l'intricata vicenda che in pochi giorni ha stravolto i piani dello Spezia, che il 2 giugno aveva prolungato il contratto dell'allenatore, ma anche i sentimenti dei tifosi, traditi e feriti dalla scelta di Italiano di lasciare improvvisamente dopo che erano state sottoscritte le basi per un'altra impresa da compiere insieme dopo quelle delle ultime due emozionanti stagioni.